Quienes tengan una 401(k) deben prestar atención a esta regla del Gobierno Federal: si retiran dinero antes de una edad concreta, el Internal Revenue Service (IRS) puede aplicar una sanción del 10% más impuestos. El monto extraído se considera ingreso y tributa a nivel federal y, en muchos casos, estatal. La norma busca proteger los ahorros para la jubilación. Aunque el dinero esté disponible en la cuenta, usarlo antes de tiempo puede reducir de forma significativa el capital acumulado para el retiro. La edad mínima general es 59 años y medio. Desde ese momento, el titular puede retirar fondos sin pagar la penalidad del 10%, aunque deberá abonar impuestos sobre la renta. También existen reglas adicionales: El IRS contempla excepciones específicas que permiten retirar antes de los 59½ sin la multa adicional. Sin embargo, la mayoría de estos casos siguen sujetos a impuestos. Antes de retirar dinero, se recomienda evaluar el impacto fiscal y consultar con un asesor para evitar sanciones innecesarias.