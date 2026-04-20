A partir de inicios de marzo, la Administración del Seguro Social (SSA) comenzó un proceso de digitalización masiva de sus procesos, con el objetivo de modernizar la atención, agilizar trámites y centralizar operaciones en todo Estados Unidos. Sin embargo, esta reestructuración del organismo también encendió señales de alerta entre especialistas y trabajadores del sistema, que advierten por posibles demoras, errores y complicaciones en los pagos mensuales. El cambio marca un punto de inflexión en el funcionamiento de la SSA. A partir de ahora, se implementan dos herramientas clave: Esto significa que los trámites ya no estarán atados a una oficina específica. Por ejemplo, una solicitud iniciada en un estado podrá ser procesada por un agente ubicado a cientos o miles de kilómetros. La digitalización apunta a mejorar la eficiencia en un contexto complejo: la SSA enfrenta escasez de personal, cierre de oficinas regionales y la salida de más de 7.000 empleados en 2025, lo que obligó a repensar el sistema operativo. Aunque la modernización busca agilizar los procesos, distintos especialistas advierten que esta centralización podría generar problemas, especialmente en casos sensibles. Uno de los principales puntos críticos es la pérdida de conocimiento local. Las leyes sobre matrimonio, herencias o certificados varían según el estado, y no todos los agentes remotos tendrían experiencia en esas normativas específicas. En este escenario, la digitalización podría generar un efecto contrario al esperado si no se acompaña con capacitación y refuerzo de personal. Ante este nuevo esquema, los expertos recomiendan a los beneficiarios tomar precauciones para evitar inconvenientes en sus trámites: