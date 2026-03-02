La temporada de impuestos 2026 ya está en marcha en Estados Unidos y el Internal Revenue Service (IRS) volvió a poner el foco en un grupo clave de contribuyentes. Con cambios normativos, ajustes en deducciones y recordatorios específicos, el organismo busca que quienes están en edad de retiro o próximos a jubilarse no pierdan beneficios por falta de información. El IRS reforzó la difusión de herramientas diseñadas especialmente para personas mayores, desde guías oficiales hasta asistencia gratuita para la preparación de declaraciones. El objetivo es reducir errores, evitar demoras en los reembolsos y facilitar el cumplimiento tributario en una etapa de la vida en la que muchos dependen de ingresos fijos. Pueden acceder a la deducción adicional los contribuyentes que tengan 65 años o más al cierre del año fiscal correspondiente. En términos prácticos, si la persona cumplió 65 antes del 31 de diciembre del año fiscal que está declarando, puede calificar para este beneficio. En el caso de declaraciones conjuntas, cada cónyuge debe cumplir el requisito de edad para que ambos accedan al monto completo. Sin embargo, el beneficio no es automático en todos los casos: está sujeto a límites de ingresos. Cuando el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera determinados umbrales, la deducción comienza a reducirse de forma gradual (phase-out). Por eso, el acceso efectivo depende tanto de la edad como del nivel de ingresos declarado. Además de la deducción adicional, las personas mayores pueden acceder a programas específicos de asistencia gratuita para preparar su declaración. Entre ellos se encuentran el Tax Counseling for the Elderly (TCE) y el programa VITA, que ofrecen orientación sin costo, especialmente para contribuyentes con ingresos bajos o moderados. También cuentan con recursos diseñados para simplificar el proceso, como la Publication 554 (Tax Guide for Seniors) del IRS y herramientas digitales como la cuenta individual en línea del organismo. Estas facilitan la verificación de ingresos, la descarga de formularios vinculados a beneficios de Seguridad Social y el seguimiento del estado de la declaración, reduciendo errores y posibles demoras en el reembolso.