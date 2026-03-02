El Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos advirtió a los contribuyentes que esperan la llegada de sus reembolsos de la temporada fiscal del 2025 sobre un aumento en los intentos de estafas que podrían quedarse con su dinero. Los expertos alertan sobre notificaciones o correos falsos que pretenden robar información bancaria sensible para acceder a los fondos cuando se depositen, por lo que el organismo fiscal recordó los canales de comunicación que usa para comunicarse con sus usuarios. El organismo fiscal advierte sobre mensajes de texto o correos electrónicos que avisan sobre el depósito del reembolso anual de impuestos: el texto suele decir que ha sido procesado u aprobado, seguido de un enlace para confirmar la identidad del contribuyente. Es muy importante ignorar o reportar este tipo de comunicaciones y evitar ingresar al enlace que provee el mensaje, ya que los estafadores podrán acceder a información personal sensible que les permitirá robar su identidad financiera al instante en el que acceda al sitio web. El IRS envía toda su comunicación a través del servicio postal de los Estados Unidos de América. Si su información ya fue comprometida, es importante comunicarse con su banco para que congele sus tarjetas y esté atento a cualquier movimiento sospechoso. Por otor lado, se debe reportar el incidente ante el IRS, presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y alertar al Better Business Bureau (BBB). Los expertos advierten que el aumento de casos se debe a que los reembolsos de esta temporada podrían ser mayores a los de años previos, por lo que más estafadores están al asecho. Esto se debe a al proyecto “Big Beautiful Bill” que modificó varios puntos de la ley tributaria. Entre los cambios más relevantes: