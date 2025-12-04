En esta noticia

El cronograma oficial de feriados federales de Estados Unidos contempla un total de 11 festividades donde diversas actividades rutinarias se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese marco, es esencial conocer cuáles son los días de descanso confirmados para el calendario 2026, dado que los bancos respetan estos asuetos y suspenden todas sus operaciones presenciales.

Los clientes de Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Chase, Trust y CityBank, entre otros, deberán entonces considerar estos días en sus agendas para organizar los trámites que deban realizar en persona.

Cierran todos los bancos del país durante más de 10 días y no se podrá hacer ninguna operación presencial

Los feriados bancarios programados entonces para 2026 son los siguientes, de acuerdo con el cronograma oficial de asuetos federales

  • Año nuevo: 1 de enero
  • Día de Martín Luther King: 19 de enero
  • Día de los Presidentes: 16 de febrero
  • Día de los Caídos: 25 de mayo
  • Juneteenth: 19 de junio
  • Día de la Independencia: 4 de julio
  • Día del Trabajo: 7 de septiembre
  • Columbus Day: 12 de octubre
  • Día de los Veteranos: 11 de noviembre
  • Acción de Gracias: 26 de noviembre
  • Navidad: 25 de diciembre
Habrá 11 feriados bancarios en 2026. Fuente: archivo.
En estos días las sucursales cesan por completo su atención presencial al público. No obstante, los ATMs funcionarán con normalidad para realizar operaciones básicas como extracción de dinero, consultas de saldo, transferencias, etc.

Por su parte, las aplicaciones móviles de los bancos también suelen mantener su actividad, aunque se aconseja revisar en el sitio web de cada institución financiera para conocer cuáles son los servicios que estarán disponibles y cuáles podrían presentar demoras.

Otras instituciones que cierran sus puertas durante más de 10 días

Además de las instituciones bancarias, los siguientes establecimientos también respetan el calendario de feriados federales

  • Oficinas del Gobierno, no esenciales
  • Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)
  • Bibliotecas públicas y oficinas municipales
  • Tribunales estatales y federales
  • Escuelas públicas

Es esencial consultar la normativa de cada estado en caso de que existan excepciones a esta regla