La edad de jubilación influye en el monto mensual del Seguro Social.

La edad en la que una persona comienza a cobrar su jubilación del Seguro Social en Estados Unidos influye directamente en el monto que recibirá cada mes. Aunque es posible solicitar los beneficios desde los 62 años, esperar hasta la edad plena de jubilación o incluso hasta los 70 puede representar una diferencia importante en los ingresos.

Según explica la Administración del Seguro Social (SSA), quienes tienen una edad plena de jubilación de 67 años pueden recibir un 30% menos si comienzan a cobrar a los 62. En cambio, esperar hasta los 70 permite obtener un 24% más respecto del beneficio completo.

Estas diferencias corresponden a las personas nacidas en 1960 o después, cuya edad plena de jubilación es de 67 años. Para quienes nacieron antes, los porcentajes pueden variar.

¿Cuánto se cobra del Seguro Social a los 62, 67 y 70 años?

La SSA establece que el beneficio mensual depende, entre otros factores, de la edad en la que se solicita la jubilación.

Para quienes tienen una edad de jubilación de 67 años, los porcentajes son los siguientes:

A los 62 años: se recibe el 70% del beneficio completo, lo que representa una reducción del 30%.

A los 67 años: se cobra el 100% del beneficio correspondiente.

A los 70 años: se recibe el 124% del beneficio completo, es decir, un aumento del 24%.

¿Por qué se reduce el Seguro Social si se solicita a los 62 años?

La Administración del Seguro Social permite comenzar a recibir los beneficios de jubilación desde los 62 años, pero aplica una reducción cuando la solicitud se realiza antes de alcanzar la edad plena.

Para quienes deben esperar hasta los 67 años para cobrar el beneficio completo, adelantar la jubilación a los 62 implica 60 meses de anticipación.

En ese caso, la reducción total es del 30% y, en términos generales, se mantiene durante el período en que la persona recibe sus beneficios de jubilación.

La ventaja de solicitar el beneficio anticipadamente es que se comienza a cobrar antes. Sin embargo, el pago mensual resulta menor que si se hubiera esperado hasta la edad plena de jubilación.

¿Qué pasa si una persona espera hasta los 70 años para jubilarse?

Quienes postergan el inicio de sus beneficios después de alcanzar la edad plena de jubilación pueden recibir aumentos por los llamados créditos por jubilación aplazada.

De acuerdo con la tabla oficial de la SSA, para una persona cuya edad plena es de 67 años, el beneficio aumenta de la siguiente manera:

A los 67 años : 100% del beneficio.

A los 68 años : 108% del beneficio.

A los 69 años : 116% del beneficio.

A los 70 años: 124% del beneficio.

Esto significa que esperar tres años después de los 67 puede incrementar el pago mensual un 24%.

No obstante, el beneficio deja de aumentar por retrasar la solicitud una vez cumplidos los 70 años. Por lo tanto, esperar más allá de esa edad no genera créditos adicionales por jubilación aplazada.

¿Qué tener en cuenta antes de solicitar el Seguro Social?

La edad elegida para jubilarse depende de las necesidades económicas de cada persona. Cobrar desde los 62 años permite recibir pagos antes, pero por un monto menor, mientras que esperar hasta los 70 aumenta el beneficio mensual.

Además, quienes posterguen su jubilación deben revisar su inscripción Medicare a partir de los 65 años, ya que retrasarla puede generar penalizaciones en determinados casos.