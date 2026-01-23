El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya publicó el período en el que se llevará a cabo la temporada fiscal 2026, momento en el que los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones, pagar sus impuestos y reclamar cualquier reembolso o crédito para el que califiquen.

En ese marco, un error común tras solicitar devoluciones y no recibir pronta respuesta es volver a enviar la declaración. Las autoridades indican que este accionar no sólo no acelera el trámite, sino que puede causar retrasos.

IRS especificó entonces cuáles son los únicos casos en los que será necesario declarar dos veces.

Por directiva del IRS todas estas personas deben presentar dos veces su declaración

Según se indica, deben volver a presentar todos los tributantes que

Tengan derecho a un reembolso

Hayan presentado su declaración hace más de 6 meses

La herramienta “Donde está mi reembolso” no muestra que se haya recibido el reclamo

“Llámanos para informarte sobre el estado de tu reembolso solo si Where’s My Refund recomienda que nos contactes”, se indica.

Sólo quienes cumplan con las tres condiciones antes mencionadas deben presentar su declaración dos veces. Fuente: archivo.

Temporada fiscal: cuándo se lleva a cabo en 2026

IRS confirmó oficialmente las siguientes fechas para esta temporada fiscal

Inicio : lunes 26 de enero

Fin: miércoles 15 de abril

“El IRS espera recibir alrededor de 164 millones de declaraciones de la renta individual este año, con la mayoría de los contribuyentes presentando la declaración electrónicamente”, se indica.

Novedades de esta temporada de presentación de impuestos

Quienes deseen reclamar las nuevas deducciones fiscales, como las propinas o las horas extra, tendrán que utilizar el formulario Anexo 1-A.

Además, durante este período se podrán reclamar las Trump Accounts destinadas para niños menores de 18 años, que comenzarán a entregarse en julio de este año.