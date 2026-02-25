La Administración del Seguro Social (SSA) realizó en 2026 un ajuste clave que impactará en quienes planeen alcanzar anualmente el máximo de créditos necesarios para poder jubilarse al acumular los 10 años de trabajo. Como se necesitan 40 créditos mínimos para poder acceder a la prestación del Seguro Social y la agencia entrega un máximo de 4 créditos por año, quienes tengan pensado acumular todos los créditos posibles para jubilarse al momento en el que alcancen la edad mínima (62), tendrán que cumplir en 2026 con el nuevo requisito de ingresos para evitar demoras. En 2025, un trabajador necesitaba 1,810 dólares para poder obtener un crédito de SSA. En 2026, de acuerdo con el ajuste anual realizado por la agencia, el nuevo monto de ganancias es 1,890 dólares. “Puedes obtener hasta un máximo de cuatro créditos al año. La cantidad necesaria para obtener un crédito aumenta automáticamente cada año cuando suben los salarios medios”, indican las autoridades. Este año se necesitará una ganancia mínima de 7,560 dólares para poder acumular los 4 créditos necesarios. Si bien lo ideal es acumular anualmente la máxima cantidad de créditos posibles para poder decidir libremente el momento en el que desean jubilarse, los créditos no tienen fecha de vencimiento. Esto en la práctica significa que pueden juntarse créditos en el historial, independientemente de los períodos de inactividad que existan.