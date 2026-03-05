Las autoridades federales en Estados Unidos pueden aplicar medidas de cobro y embargo sobre bienes y activos cuando existen procesos legales pendientes. En determinados casos, los extranjeros que no cumplan con las estrictas normas impuestas por la ley pueden enfrentar acciones como el congelamiento de cuentas bancarias o la incautación de propiedades. Los inmigrantes que tienen órdenes de deportación pendientes y deudas asociadas a sanciones o procesos judiciales pueden enfrentar embargos, medida legal mediante la cual el gobierno puede retener o incautar activos para cumplir estas obligaciones pendientes o decisiones judiciales. Antes de cualquier medida de incautación, normalmente existe un proceso legal que puede incluir: