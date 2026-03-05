Millones de jubilados en Estados Unidos reciben cada mes su beneficio del Seguro Social mediante depósito directo en una cuenta bancaria. Sin embargo, las autoridades federales advierten que existen situaciones en las que los bancos pueden rechazar o devolver el pago antes de que llegue al beneficiario. El sistema de pagos federales es administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y establece reglas específicas para procesar los depósitos de programas como jubilación, incapacidad o beneficios por sobrevivientes. De acuerdo con el Bureau of the Fiscal Service del Departamento del Tesoro, entidad encargada de distribuir los pagos federales, los bancos pueden devolver un depósito cuando detectan irregularidades en la cuenta donde se envía el dinero. Entre los motivos más comunes se encuentran: Cuando ocurre alguna de estas situaciones, la institución financiera devuelve el pago al Tesoro, que posteriormente debe reenviarlo o solicitar que el beneficiario actualice su información bancaria. Según explica el propio Departamento del Tesoro en sus guías para instituciones financieras, cuando un banco rechaza un depósito federal el dinero regresa al sistema de pagos del gobierno. Esto significa que el beneficiario no pierde el dinero, pero el proceso puede provocar retrasos hasta que se corrija la información de la cuenta. En estos casos, las autoridades recomiendan revisar inmediatamente los datos bancarios asociados al beneficio para evitar demoras en los próximos pagos. La Administración del Seguro Social (SSA) señala que más del 99% de los beneficiarios reciben su dinero mediante depósito directo o tarjetas de pago electrónico. Este método es considerado el más rápido y seguro para distribuir los beneficios mensuales de programas como: La SSA también recomienda que los beneficiarios mantengan actualizada su información bancaria, ya que cualquier cambio en la cuenta puede afectar el procesamiento del depósito. Si una persona cambia de banco o abre una nueva cuenta, debe actualizar sus datos cuanto antes para evitar interrupciones en los pagos. La Administración del Seguro Social permite realizar este trámite de varias maneras: Mantener la información correcta garantiza que los pagos mensuales se depositen sin problemas y evita que el dinero sea devuelto por el sistema bancario federal.