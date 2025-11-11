La nueva temporada tributaria se encuentra cada vez más cerca y, en ese marco, Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalló en su sitio web oficial cuáles son los nuevos cambios con los que se encontrarán los contribuyentes

Uno de los principales está relacionado con los reembolsos, pues la agencia recaudadora informó que en su formato papel dejaron de emitirse paulatinamente desde el pasado 30 de septiembre, en línea con la Orden Ejecutiva 14247.

IRS cambia las reglas: estos reembolsos de impuestos dejarán de emitirse

De acuerdo con lo señalado por IRS, los cheques papel comenzaron a descontinuarse para reducir costos.

“Los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o retrasados que los pagos electrónicos ”, se indica.

Además, de acuerdo con el organismo cuando los reembolsos se combinan con una presentación electrónica y el método de cobro “depósito directo”, los pagos podrían entregarse en menos de 21 días si no hay inconvenientes con la declaración.

Cómo se cobrarán desde ahora los reembolsos de IRS

Es esencial destacar que la presentación se mantendrá igual, pues los contribuyentes deben seguir utilizando los canales actualmente disponibles y, más cerca de la fecha de presentación, se publicarán guías actualizadas.

Así, la mayoría de los reembolsos ahora se emitirán de manera digital, entregándose mediante depósito directo u otros métodos electrónicos.

De no disponer de una cuenta bancaria, habrá alternativas como tarjetas de débito prepagas, billeteras digitales y, en algunos casos, excepciones limitadas donde el papel podría continuar.

Antes de reclamar, el consejo de las autoridades es que “los contribuyentes se aseguren de conocer su información bancaria o considerar abrir una cuenta gratuita o de bajo costo" para evitar inconvenientes.