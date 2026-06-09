Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos presentó un avance que ayuda a resolver un problema matemático que permanecía abierto desde hace aproximadamente un siglo para una de las teorías más influyentes sobre la percepción del color.

Este trabajo, liderado por la científica Roxana Bujack, formaliza matemáticamente conceptos fundamentales relacionados con el tono, la saturación y la luminosidad, tres atributos esenciales para comprender cómo las personas perciben los colores.

Este nuevo trabajo, de acuerdo con los investigadores, completa aspectos que habían quedado sin definir en el modelo desarrollado por el físico Ewrin Schrödinger durante la década de 1920.

El problema que encontraron en la teoría del color de Schrödinger

La investigación se centra en una cuestión básica de la ciencia de color: cómo pueden describirse matemáticamente las diferencias que percibe el ojo humano entre distintos colores.

Desde hace décadas, se utilizan espacios de color para representar esas diferencias. En estos modelos, cada color ocupa una posición determinada y la distancia entre colores permite estimar cuánto se parecen o diferencian desde el punto de vista perceptivo.

Schrödinger propuso hace casi cien años una forma de definir tres atributos fundamentales:

Tono

Saturación

Luminosidad o claridad

No obstante, el nuevo estudio sostiene que la formulación presentaba una limitación matemática importante.

Los expertos encontraron un problema matemático en la teoría. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La laguna matemática que permaneció décadas sin resolver

Los autores indican que las definiciones de Schrödinger dependían de un elemento conocido como “eje neutral”. Este representa la línea de colores grises que conecta el negro con el blanco dentro de un espacio de color.

El problema es que Schrödinger utilizó ese concepto para construir la teoría, pero nunca llegó a definir matemáticamente el propio eje neutral.

El equipo de Los Álamos indica que esa ausencia dejaba una parte esencial del modelo sin una base formal completamente establecida y encontraron la forma de definirlo finalmente.

Qué descubrió la ciencia sobre la teoría del color

Una de las principales conclusiones es que ciertas características fundamentales de la percepción cromática parecen surgir directamente de la estructura matemática del espacio color.

Los resultados sugieren que estas cualidades no dependen necesariamente de factores externos como experiencias culturales o aprendizajes.

Por qué este trabajo es importante para la ciencia

Los autores indican que estos modelos más precisos pueden resultar beneficiosos para

Fotografía

Video digital

Visualización científica

Procesamiento de imágenes

Simulación computacional

Representación de datos complejos