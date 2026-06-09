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Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos presentó un avance que ayuda a resolver un problema matemático que permanecía abierto desde hace aproximadamente un siglo para una de las teorías más influyentes sobre la percepción del color.
Este trabajo, liderado por la científica Roxana Bujack, formaliza matemáticamente conceptos fundamentales relacionados con el tono, la saturación y la luminosidad, tres atributos esenciales para comprender cómo las personas perciben los colores.
Este nuevo trabajo, de acuerdo con los investigadores, completa aspectos que habían quedado sin definir en el modelo desarrollado por el físico Ewrin Schrödinger durante la década de 1920.
El problema que encontraron en la teoría del color de Schrödinger
La investigación se centra en una cuestión básica de la ciencia de color: cómo pueden describirse matemáticamente las diferencias que percibe el ojo humano entre distintos colores.
Desde hace décadas, se utilizan espacios de color para representar esas diferencias. En estos modelos, cada color ocupa una posición determinada y la distancia entre colores permite estimar cuánto se parecen o diferencian desde el punto de vista perceptivo.
Schrödinger propuso hace casi cien años una forma de definir tres atributos fundamentales:
- Tono
- Saturación
- Luminosidad o claridad
No obstante, el nuevo estudio sostiene que la formulación presentaba una limitación matemática importante.
La laguna matemática que permaneció décadas sin resolver
Los autores indican que las definiciones de Schrödinger dependían de un elemento conocido como “eje neutral”. Este representa la línea de colores grises que conecta el negro con el blanco dentro de un espacio de color.
El problema es que Schrödinger utilizó ese concepto para construir la teoría, pero nunca llegó a definir matemáticamente el propio eje neutral.
El equipo de Los Álamos indica que esa ausencia dejaba una parte esencial del modelo sin una base formal completamente establecida y encontraron la forma de definirlo finalmente.
Qué descubrió la ciencia sobre la teoría del color
Una de las principales conclusiones es que ciertas características fundamentales de la percepción cromática parecen surgir directamente de la estructura matemática del espacio color.
Los resultados sugieren que estas cualidades no dependen necesariamente de factores externos como experiencias culturales o aprendizajes.
Por qué este trabajo es importante para la ciencia
Los autores indican que estos modelos más precisos pueden resultar beneficiosos para
- Fotografía
- Video digital
- Visualización científica
- Procesamiento de imágenes
- Simulación computacional
- Representación de datos complejos
Estos resultados arrojan entonces luz sobre las incógnitas de la teoría desarrollada por Schrödinger hace casi cien años y contribuyen a la construcción de un modelo cerrado capaz de definir matemáticamente el tono, la saturación y la luminosidad.