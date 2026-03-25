Un hallazgo científico de relevancia internacional puso en evidencia la verdadera “joya del Atlántico”: hallaron un enorme reservorio de agua dulce bajo el océano frente a la costa Este de Estados Unidos. De acuerdo con los primeros análisis, este depósito subterráneo podría extenderse desde Nueva Jersey hasta Maine y contener suficiente agua como para abastecer una ciudad del tamaño de Nueva York por hasta 800 años. Este reservorio se encuentra debajo del lecho marino y atrapado bajo capas de sedimentos. Para estudiarlo, el equipo científico realizó la llamada Expedición 501, donde se perforó el suelo oceánico en varios puntos cercanos a las islas de Nantucket y Martha’s Vineyard. Durante la investigación: El geofísico Brandon Dugan, codirector científico de la expedición, afirma que antes de pensar en su aprovechamiento es necesario terminar de comprender cómo el agua dulce logra mantenerse separada del océano. Una de las claves del descubrimiento es el descubrimiento de una especie de “sello” natural de arcilla y sedimentos que podría explicar cómo esto sucede. Los investigadores explican que el origen de este reservorio se remonta a la edad de hielo, hace aproximadamente 20,000 años. Las principales hipótesis explican que La presencia de agua dulce bajo el mar fue detectada hace más de 60 años por el U.S. Geological Survey, aunque recién en las últimas décadas comenzó a estudiarse con profundidad. En ese marco, este hallazgo representa un avance clave para la comprensión de los recursos hídricos ocultos del planeta