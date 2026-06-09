El estado de Maryland exige un examen de visión a todos los conductores de 40 años o más para renovar su licencia. Sin esa certificación, la Motor Vehicle Administration (MVA) rechaza el trámite y manejar con licencia vencida es ilegal en el estado.

La norma aplica a todas las modalidades de renovación: en línea, por quiosco, por correo o en persona . El examen debe tener no más de dos años de antigüedad al momento de presentarlo. La MVA envía aviso de vencimiento con al menos 60 días de anticipación.

¿Qué requisitos de visión exige Maryland para renovar la licencia después de los 40?

Para obtener una licencia sin restricciones, el conductor debe cumplir tres condiciones simultáneas: visión funcional en ambos ojos, agudeza visual de 20/40 o superior en cada ojo y un campo visual continuo de al menos 140 grados.

Quienes no alcancen esos valores pueden recibir una licencia con restricciones —como el uso obligatorio de lentes correctivos— o ver rechazada su renovación directamente. Las personas con condiciones visuales diagnosticadas deben asegurarse de que su documentación médica esté actualizada antes de iniciar el trámite.

El estado de Maryland exige un examen de visión a todos los conductores de 40 años o más para renovar su licencia. Shutterstock

¿Cómo completar el examen de visión para renovar la licencia de conducir?

El examen puede realizarlo cualquier médico u optometrista. Hay tres vías para presentar los resultados ante la MVA:

Opciones para presentar el examen

Proveedor autorizado por la MVA: el especialista envía los resultados electrónicamente al organismo.

Proveedor no autorizado: el conductor lleva el formulario oficial completo a su cita de renovación o lo incluye si renueva por correo.

En las oficinas de la MVA: el personal realiza la prueba en el momento, sin costo ni turno previo.