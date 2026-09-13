Los descubrimientos en el océano son sucesos que jamás dejan de sorprender, ya que se trata de un terreno del que casi no se conoce. Una cantidad incontable de ecosistemas, especies y fenómenos naturales que pueden suceder sin que sepamos de su existencia.

En 2021, durante una expedición del rompehielos de investigación Polarstern sobre el mar del Weddell, se descubrió una “ciudad submarina”, y un año más tarde, el biólogo Autun Purser publicó un artículo científico en el que contaba sobre el este suceso .

La “ciudad submarina” bajo el hielo de la Antártida: ¿Cómo fue descubierta?

En la expedición del descubrimiento se utilizó un sistema de cámaras y sensores remolcados OFOBS. Se exploró el fondo del mar cercano a la plataforma de hielo Filchner, descendiendo entre 420 y 535 metros.

Lo que captaron con es uso de este sistema los dejó totalmente sorprendidos: se encontraron con aproximadamente 60 millones de nidos de peces de hielo antárticos. Este cálculo fue realizado de la siguiente manera:

Registraron 16.160 nidos en un área de alrededor de 45.600 metros cuadrados.

Esto, se traduce en que había un nido cada tres o cuatro metros, en una superficie de aproximadamente 240 kilómetros.

Junto al 75% de los nidos observados, en los que se estiman que se albergaban entre 1.500 y 2.500 huevos, había un pez adulto montando guardia.

¿Cuál fue el hallazgo que más sorprendió a los científicos?

El descubrimiento fue aún más sorprendente cuando vieron que la elección de los peces para desarrollar esta “ciudad submarina” no fue casual, ya que se trata de la entrada de un caudal de agua mucho más cálida, llegando a ser hasta 2°C más caliente que en otras áreas que rodean la zona.

Junto al 75% de los nidos observados, en los que se estiman que se albergaban entre 1.500 y 2.500 huevos, había un pez adulto montando guardia. Chat GPT / Elcronistausa

60 millones de toneladas de biomasa: la fuente de energía natural descubierta por los científicos

Además de los 60 millones de nidos activos, los científicos también se encontraron con 60 millones de toneladas de biomasa , y esta gran concentración de energía natural atrae depredadores , algo que explicaba la gran cantidad de cadáveres de peces de hielo alrededor de esta zona.

Los investigadores localizaron a las focas del mar Weddell, y estiman que las inmersiones más profundas que realizan suelen ser hacia esta colonia, mostrando la cadena alimenticia presente en este ecosistema.

Los científicos consideraron a esta colonia como un “oasis térmico” ubicado dentro de uno de los entornos más hostiles del océano.