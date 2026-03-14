El lunes 2 de agosto de 2027 se llevará a cabo un fenómeno astronómico de gran relevancia: un eclipse solar total que ha sido catalogado como el más prolongado del siglo XXI. De acuerdo con información proporcionada por Space, la fase de oscuridad total se extenderá por 6 minutos y 23 segundos, superando significativamente al eclipse del 8 de abril de 2024, que tuvo una duración de solo 4 minutos y 28 segundos. La explicación radica en la posición de la Luna, que se encontrará en una proximidad notable a la Tierra. Este fenómeno incrementará tanto la anchura de la sombra como la duración del oscurecimiento, abarcando un área aproximada de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. En total, la franja de totalidad abarcará aproximadamente unos 258 kilómetros de ancho y se desplazará más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. El eclipse no será visible en América, pero sí podrá ser observado en diversos países de Europa, África y Medio Oriente. La totalidad cruzará 11 naciones, entre las cuales se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen. Algunos de los puntos destacados para la observación serán: En Europa, se estima que más del 57% de la población mundial tendrá la oportunidad de observar al menos un eclipse parcial. Las cifras son las siguientes: Es importante destacar que, aunque no todos estarán en la franja de totalidad, la mayoría de los habitantes de estas ciudades podrán disfrutar de este fenómeno astronómico.