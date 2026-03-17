El calendario astronómico de 2026 compartido por la NASA indica que en poco tiempo llegará uno de los fenómenos astronómicos más esperados: una gran lluvia de meteoritos que podrá observarse desde distintas partes del mundo y sin necesidad de telescopios. Este evento es conocido como Perseidas, considerada por los expertos como la mejor lluvia de estrellas del año. De acuerdo con lo informado por la NASA, el fenómeno podrá observarse en su punto máximo entre el 12 y el 13 de agosto, cuando decenas de meteoros cruzarán el cielo. Una de las grandes ventajas de este evento es que será fácilmente observable en gran parte del planeta y las condiciones favorecerán su claridad porque coincidirán con una Luna nueva, lo que significa que el cielo será más oscuro y habrá mayor visibilidad. Para disfrutar de Perseidas los expertos aconsejan Siguiendo estos pasos, se podrán observar meteoros atravesando el cielo como “estrellas fugaces”.