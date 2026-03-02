La madrugada del 2 al 3 de marzo de 2026 quedará marcada por uno de los grandes eventos del calendario astronómico: un eclipse lunar total que transformará la tradicional Luna llena en una impactante “Luna de Sangre” visible en buena parte del planeta. El fenómeno podrá observarse sin protección especial y tendrá su punto máximo en las primeras horas del martes, dependiendo de la zona horaria. El eclipse lunar marzo 2026 comenzará cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre a las 12:44 a. m. (Hora Estándar del Pacífico/PST) / 3:44 a. m. (Hora Estándar del Este/EST). En esta etapa inicial el oscurecimiento será leve, casi imperceptible. La fase parcial arrancará cerca de la 1:50 a. m. (PST), momento en que la sombra más oscura de la Tierra —la umbra— empezará a cubrir el disco lunar. El punto máximo llegará a las 3:04 a. m. (PST) / 6:04 a. m. (EST), cuando el satélite quede completamente dentro de la umbra. La totalidad se extenderá durante aproximadamente una hora, antes de que la Luna inicie su salida progresiva de la sombra terrestre. El final del eclipse penumbral está previsto hacia las 6:23 a. m. (PST). Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna en fase llena, bloqueando la luz solar directa. Sin embargo, parte de esa luz logra atravesar la atmósfera terrestre. Durante ese trayecto, las longitudes de onda azules se dispersan y predominan los tonos rojizos y anaranjados, que son los que finalmente iluminan la superficie lunar. Ese efecto óptico es el que da origen al fenómeno conocido como Luna de Sangre. La intensidad del color puede variar según la cantidad de partículas en la atmósfera, como polvo o cenizas volcánicas, lo que convierte a cada eclipse en una experiencia visual única. El eclipse lunar total de marzo será visible principalmente en América del Norte, Asia y Australia. En México y el oeste de Estados Unidos podrá observarse durante la madrugada, mientras que en países como Colombia, Perú y Ecuador se verá al menos la fase parcial antes del amanecer. En Argentina y Chile coincidirá con la salida del Sol, lo que podría limitar la visibilidad plena. La NASA confirmó que realizará una cobertura especial del fenómeno y ofrecerá una transmisión en vivo para quienes no puedan observarlo directamente desde su ubicación. Además, el organismo espacial recuerda que, a diferencia de los eclipses solares, este evento no requiere gafas especiales y puede contemplarse a simple vista.