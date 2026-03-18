El calendario astronómico 2026 publicado por la NASA confirmó la fecha de uno de los eventos más curiosos y esperados del año: la llegada de la “Luna Azul” o “Doble Luna”, un fenómeno poco frecuente que tendrá lugar a fines de mayo y podrá observarse desde diferentes puntos del mundo. Este evento destaca porque representa una rareza en el ciclo lunar: habrá dos lunas llenas en un mismo mes, algo que da lugar a la expresión en inglés “once in a blue moon”, que significa “raramente sucede”. Esta “doble mega luna” que podrá verse el 31 de mayo de este año hace referencia a la segunda luna llena del mes, conocida científicamente como Luna Azul. En 2026, este evento permitirá divisar en el cielo 12 lunas llenas, en lugar de las 12 habituales. Además, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, el fenómeno podrá observarse desde diferentes partes del mundo sin ningún inconveniente. El consejo para disfrutar mejor de este evento astronómico es buscar durante esta fecha zonas con poca contaminación lumínica y enfocar la vista hasta el amanecer para disfrutar la mejor vista posible. De esta manera, la Luna Azul no es sólo un fenómeno llamativo sino también un evento sumamente esperado por los amantes del cielo.