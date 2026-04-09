La frase, atribuida a Isaac Newton, vuelve a circular con fuerza en redes sociales y deja una enseñanza que, siglos después, parece más vigente que nunca. En una época dominada por el exceso de información, la reflexión del científico inglés invita a mirar en sentido contrario: reducir, simplificar y entender lo esencial. Aunque no existe una fuente primaria completamente confirmada, la idea encaja de lleno con el pensamiento de Newton. Su obra más importante, los Principia, revolucionó la ciencia justamente por eso: explicar fenómenos complejos a través de leyes simples. La frase atribuida a Newton apunta a un concepto clave: la verdad no está en acumular datos, sino en comprender patrones claros. Hoy, en un contexto donde abundan estímulos, teorías y opiniones, esta idea cobra aún más fuerza. Muchas veces, lo complejo no es sinónimo de profundo, sino de confuso. En plena era digital, la sobreinformación genera una ilusión peligrosa: creer que saber más datos equivale a entender mejor la realidad. La frase atribuida a Newton rompe con esa lógica y propone lo contrario: cuanto más simple es una explicación, más cerca puede estar de la verdad. Este enfoque se aplica a múltiples áreas: Incluso en el mundo tecnológico, donde todo parece volverse más complejo, los mayores avances suelen basarse en principios simples.