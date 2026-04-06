El filósofo Platón dejó una definición que hoy resuena con más intensidad que nunca: la pobreza no siempre está ligada a la falta de dinero, sino a algo mucho más profundo. Su reflexión, nacida en la Antigua Grecia, plantea un desafío directo al modelo actual: ¿es posible sentirse pobre incluso teniendo recursos suficientes? Para el pensador, la respuesta es clara y sigue generando debate en pleno 2026. En su obra La República, el filósofo sostiene que el verdadero problema no es cuánto se tiene, sino cuánto se desea. Desde esta perspectiva, la pobreza emocional surge cuando los deseos crecen sin control, superando cualquier capacidad de satisfacción. Esta idea rompe con la visión tradicional centrada exclusivamente en lo económico. Para Platón, una persona puede acumular bienes y, aun así, vivir en una constante sensación de carencia. El origen de ese malestar no está en la billetera, sino en la mente. En ese sentido, su pensamiento anticipa un fenómeno actual: la insatisfacción permanente en sociedades donde el consumo parece no tener límites. El planteo filosófico encuentra eco en el presente. En un escenario marcado por la publicidad, las redes sociales y la comparación constante, los deseos se multiplican a una velocidad inédita. Platón ya advertía que, sin un control interno, el ser humano puede convertirse en prisionero de sus propias aspiraciones. Esta falta de equilibrio genera una sensación de vacío que ni siquiera el aumento de ingresos logra revertir. La lógica es simple pero contundente: cuando las expectativas crecen más rápido que las posibilidades, aparece una forma de pobreza invisible, difícil de medir pero muy presente en la vida cotidiana. Lejos de rechazar la importancia de los bienes materiales, Platón proponía un camino distinto: la moderación. En textos como Gorgias, defendía que la felicidad no depende de la acumulación, sino del desarrollo de la virtud. Esta visión fue retomada por otros pensadores a lo largo de la historia. Séneca, por ejemplo, sostuvo que la verdadera carencia está en desear siempre más. Siglos después, John Stuart Mill coincidió en que la riqueza real está en el contento, no en la acumulación constante.