Durante décadas, la ciencia intentó responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: dónde comenzó la historia del ser humano. Hoy, nuevas investigaciones permiten reconstruir ese recorrido con mayor precisión y ubican a África como el epicentro de un proceso evolutivo mucho más complejo de lo que se creía. Lejos de una línea recta, la evolución humana aparece ahora como un entramado de especies, adaptaciones y cambios climáticos que moldearon el destino del Homo sapiens. El punto de partida de la evolución humana se remonta a millones de años atrás, cuando los primeros ancestros comenzaron a diferenciarse de otros primates. En ese largo proceso surgieron especies clave que marcaron hitos fundamentales. Entre ellas, los australopitecos desarrollaron la capacidad de caminar erguidos, mientras que el Homo habilis introdujo el uso de herramientas de piedra, un avance decisivo en la relación con el entorno. Más adelante, el Homo erectus logró dominar el fuego, un cambio que transformó la alimentación, la protección y la vida social. Lo más llamativo es que varias de estas especies coexistieron durante miles de años, lo que refuerza la idea de una evolución no lineal. Las evidencias científicas coinciden en un dato clave: los restos más antiguos vinculados al linaje humano fueron encontrados en África. Este dato posiciona al continente como la verdadera cuna de la humanidad. Desde allí, diferentes grupos comenzaron a desplazarse hacia otras regiones del planeta. Estas migraciones, impulsadas por cambios climáticos y la búsqueda de recursos, dieron lugar a nuevas adaptaciones. En ese contexto, surgieron otras especies humanas como los neandertales, que lograron sobrevivir en ambientes extremos de Europa y Asia, desarrollando comportamientos sociales y culturales propios. Hace aproximadamente entre 200.000 y 300.000 años, apareció el Homo sapiens, la única especie humana que logró perdurar hasta la actualidad. En sus primeras etapas, estos grupos no contaban con las habilidades complejas que hoy caracterizan a la humanidad. El desarrollo del lenguaje, la organización social avanzada y las prácticas agrícolas fueron procesos graduales que se consolidaron con el tiempo. Desde África, el Homo sapiens inició una expansión que lo llevó a habitar todos los continentes. En ese recorrido, interactuó con otras especies humanas, en algunos casos coexistiendo y en otros reemplazándolas.