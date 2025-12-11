Las lluvias más intensas en décadas dieron lugar a un fenómeno meteorológico del siglo que empezó a alterar el clima en regiones donde rara vez se registran cambios tan marcados. Las autoridades analizan sus posibles efectos mientras aumenta la atención sobre lo ocurrido.

En medio de estas condiciones extremas, un cambio inesperado en un punto clave del país comenzó a captar el interés público. Allí, un antiguo lago de la Era de Hielo reaparece y modifica la dinámica ambiental de la zona.

¿Qué es el lago de la Era de Hielo que reapareció y por qué sucedió?

El resurgimiento ocurrió en el Parque Nacional Death Valley en California, donde el antiguo Lake Manly volvió a formarse tras un otoño récord de lluvias. Entre septiembre y noviembre cayeron 2,41 pulgadas, más que el promedio anual del valle, según el Servicio Meteorológico Nacional .

En Badwater Basin, el punto más bajo del continente, el agua creó un lago superficial visible a un kilómetro del estacionamiento. Es más pequeño que el generado por el huracán Hilary en 2023 y, en la mayoría de los sectores, no supera la altura del calzado.

Lake Manly desde Badwater, Death Valley, en diciembre de 2023, pocos meses después de las inundaciones provocadas por el huracán Hilary. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo afecta al clima, al turismo y a las condiciones del parque?

Las lluvias abren la posibilidad de una floración excepcional en primavera, aunque especialistas advierten que aún es pronto para confirmarla . El exceso hídrico también modifica temporalmente la temperatura y la humedad en uno de los lugares más secos del planeta.

Las tormentas provocaron cierres en múltiples rutas y daños en caminos no pavimentados. Sitios como Zabriskie Point, Dante’s View y Mesquite Sand Dunes siguen abiertos, pero las autoridades piden precaución y aconsejan revisar los accesos antes de viajar.

Recomendaciones para visitantes