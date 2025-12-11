La influencia económica china crece con fuerza en América Latina y abre una nueva competencia global por industrias estratégicas, energía y tecnología avanzada . En este contexto, un país de la región pasó a ocupar un rol central dentro de la agenda de expansión de Beijing.

El vínculo diplomático y comercial se intensificó con nuevas inversiones y alianzas productivas que se multiplicaron en el último año , alimentando expectativas sobre un salto económico sostenido.

¿Cuál es el país de América Latina que China quiere convertir en una potencia mundial?

Se trata de Brasil. Según un estudio del Consejo Empresarial Brasil-China el país pasó a ocupar un lugar estratégico para China luego de un salto significativo en el flujo de inversión. En 2024, se convirtió en el tercer destino global de inversión china, con u$s 4.2 mil millones, más del doble que en 2023.

El acercamiento avanzó tras reuniones entre Luiz Inácio Lula da Silva y Xi Jinping, que impulsaron acuerdos en energía, movilidad eléctrica y tecnología. La tensión comercial entre Estados Unidos y China también aceleró la apuesta por mercados emergentes.

Sectores donde China avanza

Energía y transmisión eléctrica

Vehículos eléctricos y baterías

Plataformas digitales y servicios de entrega

Infraestructura industrial

"Nuestra relación con China es muy estratégica. Queremos aprender y también atraer más inversiones para Brasil", había manifestado Lula tras su última visita a China.

¿Qué respaldo tecnológico recibe Brasil y cuál es su impacto?

El respaldo tecnológico se refleja en 39 proyectos chinos activos en 2024, una diversificación inédita que incorpora autos eléctricos, digitalización y nuevas cadenas logísticas. El objetivo es reforzar la producción local, aunque muchas plantas aún dependen de piezas importadas desde China.

Brasil sigue siendo atractivo incluso mientras la inversión china cae en Estados Unidos , pero enfrenta desafíos internos: costos logísticos altos, un sistema tributario complejo y regulaciones laborales que dificultan el desarrollo de cadenas de suministro integradas.

Obstáculos y tensiones recientes