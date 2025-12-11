Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este jueves: cuáles son las zonas en alerta por lluvias extremas. Foto: Archivo

El National Weather Service (NWS) lanzó nuevas alertas por lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles acumulaciones inundaciones en estados del sur y del este. Según las autoridades climáticas, el patrón atmosférico mantiene condiciones favorables para descargas eléctricas y precipitaciones abundantes en áreas costeras y ciudades de alta densidad poblacional.

Por este motivo, los especialistas piden especial atención a los avisos locales ante la posibilidad de anegamientos rápidos, ráfagas intensas y actividad eléctrica en varios estados. En el centro y el noreste del país se prevé un aumento de la humedad y nubes de desarrollo vertical, mientras que el oeste mantiene condiciones más secas, aunque con variación térmica marcada.

Dónde se concentran las lluvias y tormentas hoy

El NWS ubicó el foco principal de precipitaciones en la Costa del Golfo, donde se esperan tormentas dispersas con acumulaciones moderadas. Estados como Texas, Luisiana, Alabama y Mississippi enfrentan episodios de lluvias intensas en distintos momentos del día. Houston y Nueva Orleans figuran entre las ciudades con mayores probabilidades de tormenta, con intervalos de actividad eléctrica y tramos de baja visibilidad en rutas.

Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este jueves: cuáles son las zonas en alerta por lluvias extremas. (Fuente: Archivo) Fuente: Shutterstock janars

En el Sudeste, áreas de Georgia, Florida y las Carolinas registran un aumento de la humedad y posibilidad de tormentas cortas pero fuertes. Asimismo, medios locales reportaron que algunas zonas costeras podrían experimentar ráfagas y precipitaciones súbitas capaces de complicar la circulación vehicular.

Pronóstico extendido y nuevas alertas emitidas por el National Weather Service

El NWS anticipa que el sistema húmedo continuará su desplazamiento hacia el Atlántico Medio, lo que dejará lluvias continuas en partes de Virginia, Maryland y Delaware. En el Noreste, ciudades como Filadelfia y Nueva York podrían recibir precipitaciones intermitentes durante la noche, aunque con menor intensidad que en el sur.

El servicio meteorológico advierte que las tormentas aisladas en el Golfo y el Sudeste pueden incluir actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento fuertes. Aunque no existe riesgo generalizado de tormentas severas, las autoridades recomiendan seguimiento constante de los avisos oficiales por posibles alertas de corto plazo.