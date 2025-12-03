Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este miércoles: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

Hoy, amplias zonas del sur y sureste de los Estados Unidos enfrentarán condiciones de tiempo adversas, con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país.

En concreto, el National Weather Service (NWS) advierte sobre la presencia de “lluvias dispersas y tormentas ocasionales” en la costa del Golfo y el sureste, un panorama que pone en alerta a autoridades y ciudadanos por posibles inundaciones repentinas, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

La llegada de un frente húmedo arrastra aire cálido hacia la región y genera un ambiente propicio para la formación de tormentas severas. En consecuencia, varias áreas ya cuentan con alertas meteorológicas activas, y se insta a la población a mantener prudencia hasta que se retiren.

Cuáles son las zonas en alerta por lluvias y tormentas eléctricas

Las zonas costeras del Golfo de México junto con estados del sureste, como Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana y Georgia, se encuentran bajo alerta meteorológica por lluvias intensas y tormentas. El pronóstico del NWS señala que las precipitaciones podrían ser persistentes y provocar acumulados elevados en forma localizada.

En la península de Florida y el Panhandle, los pronósticos indican posibilidad de tormentas eléctricas durante la mañana, con riesgo marginal de fenómenos severos que podrían incluir vientos fuertes y granizo, situación que requeriría atención especial por parte de residentes y autoridades locales.

Alerta meteorológica: ¿qué esperar en el resto del país?

Mientras el sur se prepara para lluvias y tormentas, el norte y noreste del país enfrentan un panorama opuesto: frío intenso, nieve y precipitaciones. Según pronósticos recientes, un sistema invernal avanzado generará nieve en el Medio Oeste, los Apalaches y el noreste hacia la noche, afectando transporte y rutas en múltiples estados.

Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este miércoles: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas.

En estas regiones se esperan acumulaciones de nieve e interrupciones en la circulación vial, mientras que en el sur se mantendrá la vigilancia por tormentas y posibles eventos extremos.