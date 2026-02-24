La normativa incorpora un requisito adicional que ahora actúa como filtro obligatorio para validar la identidad. Este nuevo paso endurece el control sobre los documentos que deben presentar tanto ciudadanos como extranjeros naturalizados y determina quién puede avanzar con el trámite. Estados Unidos aplicará una medida nacional que impactará a ciudadanos y extranjeros naturalizados que necesiten obtener o renovar su pasaporte. La normativa introduce un requisito que ahora funciona como filtro obligatorio para validar la identidad antes de autorizar cualquier documento de viaje. Para cumplir con el estándar mínimo, se debe presentar un ID físico y gubernamental, nunca digital. Si no se dispone de un documento primario, la persona debe presentar al menos dos identificaciones secundarias entre las siguientes opciones: La medida exige aprobar un procedimiento llamado prueba de identificación secundaria, una verificación de identidad secundaria que se activa cuando la persona no presenta un documento primario aceptado por el Gobierno. Sin esta prueba, Estados Unidos puede negar la emisión del pasaporte tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados. En solicitudes fuera del estado de residencia, el Gobierno puede requerir un ID adicional que contenga foto, nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de emisión. Asimismo, es imperativo que todos los solicitantes presenten fotocopias en papel blanco tamaño 8.5′' x 11″ del anverso y reverso de cada documento. Las identificaciones digitales o móviles no son aceptadas bajo ninguna circunstancia. Quienes deseen evitar la prueba de identificación secundaria deben presentar un documento primario, siempre físico, vigente o no, pero en buen estado, con foto y emitido por una autoridad gubernamental. Sin uno de estos documentos, el trámite no avanza. Entre los IDs aceptados como primarios figuran: