El debate sobre habilitar los allanamientos nocturnos, incluso después de que se hayan realizado dos consultas populares sin éxito en las últimas dos elecciones, volvió nuevamente a la agenda luego que el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, propusiera la creación de una comisión bicameral para analizar los allanamientos nocturnos.

El mes pasado, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le planteó al presidente Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria que elabore un texto de una ley constitucional, para habilitar, en caso de aprobarse en el Parlamento, la realización de un plebiscito para modificar la Constitución.

La propuesta del diputado Perrone busca “lograr evidencia comparativa de otros países y que después la población tenga información sobre la capacidad que tiene Uruguay de llevar adelante los allanamientos nocturnos”.

El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que Perrone les hizo llegar la propuesta y que tuvo el visto bueno de la agrupación parlamentaria blanca.

“Obviamente iremos ajustando detalles. Si todos los partidos están de acuerdo, se puede hacer en el ámbito de la Asamblea General, o sea bicameral”, explicó Rodríguez.

“En caso que el Frente Amplio entienda que no va a acompañar esta propuesta, no estarían los votos necesarios para la creación. Por lo tanto, una alternativa que se podría manejar es que sea en la Cámara de Diputados”, señaló el legislador blanco.

La ciudadanía ya laudó

En tanto, el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo que esta iniciativa también partió del Partido Nacional y que la ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento.

Lo que impide los allanamientos nocturnos está en el artículo 11 de la Constitución: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

“Nosotros pensamos que el camino no es comenzar a discutir cosas generales que terminan siendo una ilusión, en término de resolver los problemas. Acá lo que tenemos que trabajar es con más tecnología, con más policías en la calle, eso es lo que logramos con la Rendición de Cuentas: 300 policías más, policías que van a estar destinados a las comisarías, incremento de las cámaras de videovigilancia, incremento de la tecnología de la Policía justamente para detener al crimen organizado en todos sus aspectos y sus facetas”, destacó.

Los dos plebiscitos

En Uruguay hubo dos plebiscitos para incorporar los allanamientos nocturnos. La primera fue en 2019 como parte de la campaña “Vivir sin miedo” que impulsó el fallecido senador y ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga (Partido Nacional).

La segunda instancia fue en 2024 con una propuesta que promovieron los partidos que forman la Coalición Republicana.

En ambos casos las iniciativas no obtuvieron el 50% más uno de los votos necesarios para su aprobación.