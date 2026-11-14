Este viernes quedó habilitado LACC MOVA, un centro logístico y de distribución regional erigido en la antigua terminal aérea de Carrasco tras una inversión de 14 millones de dólares.

El presidente Yamandú Orsi participó del acto inaugural junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y autoridades locales; luego recorrieron las instalaciones y realizaron el corte de cinta. El proyecto ofrece más de 10.000 metros cuadrados pensados para integrar operaciones aéreas, terrestres y marítimas desde un mismo sitio, bajo el régimen de aeropuerto libre.

La empresa responsable destacó que la central ya gestiona anualmente más de 30.000 toneladas, cifra que representa la totalidad de las importaciones y exportaciones aéreas del país, y apuntó a consolidar a Uruguay como nodo logístico regional.

Etcheverry resaltó que las mercaderías que ingresan por el puerto de Montevideo podrán recorrer la nueva infraestructura vial y logística para añadirse valor localmente antes de su reexportación, y subrayó los incentivos y facilidades administrativas que ofrece el país.

El proyecto suma ampliación de almacenamiento, más puntos de carga para vehículos, atención a particulares, oficinas comerciales, espacios de cowork y salas multipropósito, además de incorporar tecnologías modernas y criterios de sustentabilidad con estándares LEED.

Según autoridades, la obra no solo mejora la cadena logística y acompaña el crecimiento del comercio electrónico, sino que también genera empleo de calidad y refleja la confianza del sector privado en la estabilidad y reglas de juego del país.