El gobierno uruguayo coordina el envío de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba, que partirán en las próximas semanas desde México a bordo de un buque, en una operación realizada en cooperación con la administración de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. La ayuda se suma a una serie de envíos humanitarios impulsados por México desde febrero, destinadas a paliar la crisis que atraviesa la isla caribeña tras la interrupción de los envíos de petróleo por parte de Venezuela, después de la captura de Nicolás Maduro. Esa situación ha agravado la escasez de combustibles y recursos, el deterioro de la infraestructura energética y la proliferación de apagones casi diarios en distintos puntos del país. El cargamento de 20 toneladas de leche en polvo se integrará en la logística coordinada con autoridades mexicanas para su embarque y traslado marítimo. El envío buscará atender, de forma inmediata, las necesidades alimentarias de la población vulnerable en Cuba. Esta operación se suma a otras entregas recientes: el pasado 28 de marzo arribaron a puertos cubanos dos veleros con ayuda humanitaria que habían sido relocalizados tras perder contacto con la Armada mexicana. Además, por la misma vía México y organizaciones aliadas ya habían enviado más de 50 toneladas de suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares destinados a mitigar el impacto de los cortes eléctricos y la falta de servicios básicos.