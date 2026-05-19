Una nueva encuesta de la consultora Factum difundida este lunes muestra un saldo negativo en la evaluación pública del presidente Yamandú Orsi: 29% aprueba su gestión frente a un 46% que la desaprueba.

El director de la encuestadora, Eduardo Bottinelli, subrayó que los datos reflejan “un proceso de caída de la aprobación y aumento sistemático de la desaprobación”. Según el informe, la aprobación presidencial retrocedió ocho puntos porcentuales entre el primer y el segundo bimestre de 2026.

Distribución electoral y territorial

La caída del respaldo se concentra, en primera instancia, entre votación de la Coalición Republicana, donde la desaprobación alcanza el 76% y la aprobación apenas el 6%. Sin embargo, Factum advierte que en esta medición también se observa un descenso de la aprobación incluso entre votantes que apoyaron al Frente Amplio en octubre de 2024.

Existen además diferencias regionales relevantes: en Montevideo la aprobación es ocho puntos superior a la media nacional, mientras que en el interior la desaprobación supera en diez puntos a la registrada en la capital.

Segmentación por edad

El apoyo a la gestión presidencial aumenta con la edad. El grupo de 18 a 33 años aparece como el más crítico.