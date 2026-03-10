“Estamos trabajando en la puesta a punto”, afirmó el ministro y adelantó que el plan se presentará previamente el lunes 16 al gabinete de seguridad, que integran ocho ministerios y Presidencia de la República. Negro realizó estos anuncios al finalizar el Consejo de Ministros convocado ayer por el presidente Yamandú Orsi, donde los problemas de seguridad pública fue uno de los principales focos de trabajo. El ministro reiteró que hay “medidas que ya están en curso, medidas que se van a implementar en el corto plazo y medidas a largo plazo”. El ministro definió el plan como “ambicioso” porque abarca un período de 10 años. El jerarca explicó que el Plan Nacional de Seguridad consta de siete ejes principales, de los cuales se desprenderán 79 acciones concretas, que se dividirán en más de 100 medidas. El ministro sostuvo que se mantiene la idea de incorporar 1.700 nuevos policías, derivados de la creación de 500 cargos más 1.200 vacantes que estaban pendientes de llenar al inicio de esta administración. “El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado paso a paso según el tipo de medida a implementar y en la medida que esa medida se implemente, se evalúe, se monitoree, se verán los resultados”, afirmó. Negro aseguró que el plan Más barrio “es un eje fundamental en la política de seguridad y de vivienda del gobierno” que es rectorado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y cuenta con una participación importante del Ministerio del Interior. Dentro del paquete de medidas de seguridad el presidente Orsi quiere ahondar en el plan Más Barrio que se desplegará en cinco zonas del país: los barrios San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa-Talca, en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera. Orsi había adelantado que el plan Más Barrio “combina Policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial” en esas cinco zonas del país. En ese sentido, el ministro abogó por la necesidad de la participación de todo el Estado y la sociedad en el plan de seguridad. Por otra parte, el jerarca manifestó su intención de reformular el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO)-creado durante el último gobierno de Tabaré Vázquez- “para que vuelva a tener la incidencia que tuvo en su oportunidad”, y que esa modalidad se aplicará al “policiamiento inteligente” para prevenir y bajar la cantidad de los homicidios. Otra de las apuestas del Ministerio del Interior es enviar un proyecto de ley al Parlamento para lograr la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La idea de sacar al INR de la órbita del Ministerio del Interior es una propuesta de larga data que tiene los apoyos suficientes para su aprobación. Pero luego de que el gobierno presentara a sus legisladores un borrador del proyecto de ley volvieron a surgir diferencias entre los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, incluso en la propia interna del Frente Amplio. El ministro destacó la participación de los partidos políticos en los encuentros por seguridad, con el aporte de ideas que fueron recogidas por el gobierno y serán anunciadas antes de fin de mes, pero se mostró sorprendido por la actitud de la oposición. “Llama la atención que no conozcan el contenido del plan pero están en contra”, aseguró. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, propuso interpelar al ministro del Interior, en el entendido de que el gobierno ha fallado en su política de seguridad. “Yo creo que (el ministro) es abogado igual que yo. Si lee la Constitución verá que existe la posibilidad de sacar tarjetas amarillas y rojas por parte del Parlamento. Así que le recomendaría que la lea como la leo yo”, dijo el senador Bordaberry. “La tarjeta amarilla y la roja, creo yo, que las tiene el presidente de la República”, le había dicho el ministro para quien “lo lógico, lo razonable” es que el llamado a sala sea después de la presentación del Plan Nacional de Seguridad. Negro también aseguró que la idea es que las dos nuevas cárceles de máxima seguridad sean construidas en predios militares y que para ello se mantiene en conversación con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.