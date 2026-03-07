El presidente Yamandú Orsi convocó a un nuevo Consejo de Ministros para el mediodía del próximo lunes 9, con la mira puesta en comenzar a trabajar en la agenda para este año, y con los proyectos que anunció ante la Asamblea General cuando cumplió el primer año de gobierno. Este es el tercer Consejo de Ministros convocado por Orsi y tiene más temas arriba de la mesa que los anteriores. El primero, el 4 de enero, fue citado a raíz de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, y el segundo, el 13 de febrero, fue cuando el gobierno anunció la rescisión del contrato para la construcción de las patrullas oceánicas con el astillero español Cardama. En esta oportunidad Orsi tiene en mente avanzar en varios anuncios realizados en el Parlamento, en especial la Ley de Empleo Juvenil, el desarrollo del Plan de Seguridad Nacional, y el proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El anuncio sobre la creación de un Ministerio de Justicia generó reacciones diversas en el espectro político. Los dos principales partidos de la oposición (Nacional y Colorado) se opusieron a esta idea, aunque estuvo en los programas de gobierno que ambas fuerzas políticas pusieron a la ciudadanía de cara a las elecciones que llevó a Orsi al gobierno. “El presidente de la República se presentó a las elecciones con un programa donde estableció la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, afirmó el Secretario de Presidencia de la Repùblica, Alejandro Sànchez esta semana durante una entrevista en VTV. Dentro del paquete de medidas de seguridad el presidente quiere ahondar en el plan Más Barrio que se despelgará en cinco zonas del país: los barrios San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa-Talca, en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera. Orsi había adelantado que el plan Más Barrio “combina Policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial” en esas cinco zonas del país. Para los preparativos del Consejo de Ministros, el presidente se reunió ayer, viernes, con el canciller Mario Lubetkin, y con los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Edgardo Ortuño (Ambiente), Lucía Etcheverry (Transporte y Obras Públicas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) con el objetivo de avanzar en algunos de los trabajos que serán tratados en el mediodía del próximo lunes, explicaron a El Cronista fuentes del Poder Ejecutivo. La agenda del presidente continuará el martes 10, ya que estará en la inauguración de la cosecha de arroz en Cebollatí, en el departamento de Rocha. Y al día siguiente, el miércoles 11, el mandatario viajará a Chile para concurrir a la asunción del presidente electo de ese país, José Antonio Kast. Uno de los puntos centrales de la agenda de este encuentro será el Plan Nacional de Seguridad, que el gobierno anunció que presentará en forma oficial este mes. Este plan se trazó luego del diálogo interpartidario y con organizaciones sociales y empresas que se llevó a cabo durante el año pasado y finalizó en diciembre de 2025. Allí se priorizó bajar los homicidios, la violencia, el control de armas y reformar el sistema penitenciaria. El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que se presentará una “sistematización del plan” que ya estaba armado al comienzo del gobierno. “Hablo de sistematización del plan porque no es la creación del plan, el plan viene creado desde el 1º de marzo, o estaba creado ya el 1º de marzo de 2025 cuando a todas las direcciones de la Policía Nacional y a los jefes de Policía, el 5 de marzo, en la Guardia Republicana, se les dieron los siete ejes donde iba a transcurrir la gestión del Ministerio”, explicó el jerarca. Negro dijo que “esto es la sistematización de medidas que fueron recogidas también en un diálogo con la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones públicas y privadas”. El ministro precisó que muchas de estas medidas se vienen aplicando en la práctica y sus “resultados están a la vista”, ya que “los datos de los delitos han bajado prácticamente en todos ellos y esto es consecuencia directa de una acción planificada de la estrategia policial del Ministerio del Interior”.