“Una eficiente política de seguridad se juega más en las calles, en la iluminación, en la presencia del Estado, en los espacios públicos recuperados que en los discursos”, anunció el presidente Yamandú Orsi, ayer martes durante su intervención en el ciclo de cierre 2025 de los almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM)

Orsi adelantó que el gobierno diseñó el plan Más Barrio, “que combina policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial”.

Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de Uruguay Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

El mandatario explicó que la idea “es simple y profunda: que la calle y los espacios públicos vuelvan a ser de la gente”. “No prometemos magia, comprometemos seriedad, comprometemos estrategia, comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos”, indicó.

Aseguró que Uruguay lleva adelante una política de seguridad “que no es un parche, sino que es un camino, un camino que vamos a recorrer con firmeza, con inteligencia y con la convicción de que la seguridad es un derecho de todos y una responsabilidad del Estado”.

En ese sentido, anunció qué el plan Más Barrio estará operativo desde febrero de 2026 en cinco zonas del país: los barrios San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa-Talca, en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera.

El programa es liderado por los ministerios de Interior y Vivienda y Ordenamiento Territorial, en coordinación con otros organismos del Estado, como los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud Pública, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).