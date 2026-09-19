El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) anunció un paro de 24 horas que se iniciará el viernes a las 23:00 y finalizará el sábado 19 a las 23:00, activando una guardia gremial para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El gremio fue citado a una audiencia ante la cartera para el martes próximo.

Según el comunicado de la empresa, durante ese lapso la terminal operará bajo el régimen de mínimos dispuesto por resolución ministerial. TCP indicó que comunicará de inmediato cualquier novedad que pueda afectar el desarrollo o la normalización de las operaciones y que convocará al personal necesario para cubrir las dotaciones mínimas exigidas.

Las prestaciones consideradas indispensables incluyen servicios de muelle para carga y descarga de buques; recepción y transporte de contenedores llenos y vacíos (por vía terrestre y, si corresponde, fluvial); operaciones de importación y exportación; y servicios de almacenamiento y depósito. TCP será la responsable de controlar que todos los cargos mínimos estén cubiertos y de notificar al MTSS sobre el cumplimiento.

El comunicado también informó que los usuarios podrán verificar en tiempo real el estado del acceso A para camiones mediante la cámara disponible en la web de la terminal. La empresa enfatizó la necesidad de mantener la continuidad operativa y la seguridad básica en un contexto de negociaciones por el nuevo convenio colectivo.

Se trata del segundo paro que realiza el sindicato desde la entrada en vigencia de los servicios mínimos, en el marco de un conflicto que lleva meses y que afecta la operativa portuaria. La disputa entre los trabajadores y la empresa por la negociación del convenio colectivo mantiene la tensión en la terminal y ha motivado intervenciones del Ejecutivo para garantizar la actividad logística.