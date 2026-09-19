El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará a pagar desde el próximo lunes la devolución correspondiente a Fonasa, informó la presidenta de la institución, Jimena Pardo. En total, 152.084 personas —entre trabajadores activos, jubilados y pensionistas— recibirán devoluciones que suman algo más de 8.085 millones de pesos.

Pardo explicó que quienes ya hayan optado por cobrar la devolución mediante acreditación en una cuenta bancaria verán el importe depositado directamente en esa cuenta. Las personas que no hayan registrado una cuenta podrán cobrar en las redes de cobranza habilitadas presentando la cédula de identidad. El organismo recomienda verificar la modalidad de cobro y los datos personales antes de concurrir a cobrar.

Para confirmar si corresponde recibir la devolución y conocer el monto, los interesados pueden ingresar al sitio web del BPS y completar el formulario habilitado. Entre los requisitos para acceder al beneficio figura el nivel de ingresos: los trabajadores deben haber percibido un ingreso mensual promedio superior a 122.600 pesos, mientras que para los jubilados el umbral es superior a 132.800 pesos mensuales.

La devolución de Fonasa se realiza en el marco de la normativa que compensa aportes o contribuciones relacionadas con la cobertura de salud, y su entrega anual suele movilizar trámites y consultas en el BPS. La entidad aconseja a los beneficiarios revisar con antelación la forma de cobro elegida y concurrir a los puntos autorizados con la documentación requerida para evitar demoras.

Las personas con dudas o que necesiten actualizar la cuenta bancaria asociada pueden gestionar los cambios a través de la plataforma web del BPS o sus centros de atención. Asimismo, para evitar aglomeraciones en las redes de cobranza, el BPS recuerda que la acreditación bancaria es la vía más rápida y segura para recibir la devolución.