El proyecto de ley de Rendición de Cuentas fue aprobado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado y, el próximo lunes, comenzará a estudiarse en el plenario de la cámara alta.

Entre el martes y el miércoles se realizará la votación del articulado y se prevé que se tratarán unos 150 artículos por día hasta terminar su aprobación.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani destacó que 216 de los 312 artículos que conforman el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas fueron votados por unanimidad, lo que representa el 70% del total.

Aprobada la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado 🏛️



De los 312 artículos, 216 se votaron por unanimidad (70% con acuerdo de todos los partidos) y los 96 restantes por el Frente Amplio, sumando apoyos puntuales en algunos casos. pic.twitter.com/BIqF5QEhgr — Daniel Caggiani (@DCaggiani) September 18, 2026

Los 96 artículos restantes fueron aprobados únicamente con los votos del Frente Amplio, aunque Caggiani señaló que en algunos casos se sumaron “apoyos puntuales” de senadores del Partido Nacional o del Partido Colorado.

Por su parte, el senador frenteamplista Sebastián Sabini resaltó que se logró cumplir el objetivo en la comisión, que era “sacar el proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados”.

Este proyecto incluye una transferencia única destinada a atender la pobreza extrema, con énfasis en el decil más pobre de la población.

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En ese segmento “se va a duplicar la transferencia”, lo que permitirá además “una mejor gestión de esos recursos”, dijo Sabini.

En el segundo decil también habrá un aumento importante, que se reduce de forma paulatina a medida que suben los ingresos de las familias, según destacó el senador oficialista.

Entre los principales destinos de los recursos, el legislador mencionó becas para la Universidad de la República (Udelar), extensión del tiempo pedagógico en la UTU y Primaria y 300 nuevos policías para reforzar el patrullaje en las calles.

Además, el proyecto prevé el fortalecimiento de las políticas para personas en situación de calle, “que es una de las principales preocupaciones de la población”, explicó Sabini en rueda de prensa.

El oficialismo, explicó Sabini, acordó no introducir modificaciones en sala, pero anunció que varios ajustes se concretarán por otras vías. Destacó que se esperan concretar cambios en la Agencia de Bienes Estatales para definir por ley el destino de los inmuebles, el financiamiento del Instituto Nacional de la Leche, a través de un proyecto acordado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

También el fortalecimiento de las becas de la Universidad Tecnológica (UTEC) mediante un refuerzo de rubros por gestión del Poder Ejecutivo, y pedidos de la Udelar vinculados a la titulación digital.

“Lo que vamos a hacer es, ya sea por la vía de la gestión o por la vía de los proyectos de ley, hacer las modificaciones que entendemos necesarias, pero que el proyecto siga su curso hacia el Poder Ejecutivo y que ya desde enero del año que viene se puedan implementar las políticas”, explicó el legislador oficialista.