El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó este miércoles una nueva propuesta a la empresa y al sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el marco de la negociación por el convenio colectivo, con el objetivo de acercar posiciones y evitar la profundización del conflicto en la principal terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

La oferta ministerial plantea un aumento escalonado de los jornales asegurados: los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales pasarían a tener 21 a partir de mayo de 2027. Además, el MTSS propone elevar la partida extraordinaria que se abonará al momento de la firma a 33.000 pesos, un monto intermedio entre la oferta empresarial de 27.500 pesos y la exigencia sindical de 50.000 pesos.

Como novedad, la propuesta incluye la creación de una partida diferencial excepcional destinada a compensar a los sectores que efectuaron tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo , en reconocimiento del esfuerzo adicional realizado durante las interrupciones operativas. Fuentes del ministerio indicaron que la oferta busca combinar mejoras concretas para los trabajadores con medidas compatibles con la sostenibilidad financiera de la operación portuaria.

El ministro Juan Castillo afirmó que la intención del MTSS es lograr que ambas partes flexibilicen sus posiciones iniciales y subrayó la dificultad de conciliar demandas que no siempre son coincidentes con las posibilidades de la contraparte. La iniciativa se plantea como una hoja de ruta para encaminar un acuerdo con vigencia prevista de cinco años.

Este jueves los trabajadores mantienen un paro que comenzará a las 8 de la mañana; desde las 10 el sindicato analizará la propuesta en asamblea antes de tomar una decisión. En tanto, las partes acordaron postergar la próxima instancia tripartita: finalmente se realizará el lunes a las 14 horas, en lugar del viernes, tras un pedido de tiempo para estudiar la oferta.

El desenlace de estas negociaciones será determinante para la normalización de la operativa portuaria y el alivio de las cadenas logísticas. Si no se alcanza un consenso, persisten sobre la mesa medidas del Ejecutivo para garantizar la continuidad del servicio, lo que podría tensar aún más la relación entre el Estado, la empresa y los trabajadores.