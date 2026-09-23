El exsenador y actual director por la Administración Nacional de Puertos (ANP) Jorge Gandini ofreció este martes una conferencia de prensa para aclarar una investigación policial que involucra al local de cobranzas del que es propietaria su esposa. El caso apunta al exasesor de un edil blanco, condenado por lavado de activos, y se investiga si utilizó el establecimiento para blanquear fondos.

Gandini expresó su malestar por la difusión del caso y dijo que la exposición mediática ha afectado el “prestigio y el honor” de su familia, especialmente el de su esposa, quien según remarcó “nunca ha hecho política ni ha comparecido públicamente”. “No tenemos nada que ocultar”, afirmó, negando que el condenado haya acudido al local con la intención de blanquear dinero.

El director de la ANP aseguró que ni él, ni su esposa, ni las empleadas del local recibieron citación o notificación de actuación policial o fiscal, y que se enteraron del caso al mismo tiempo que la población por la prensa. Informó que su esposa es titular del local desde hace 13 meses, mediante una transferencia autorizada como franquicia por la cadena a la que pertenece el establecimiento.

Sobre el hombre condenado, identificado como Pablo Leiva, Gandini dijo no conocerlo personalmente, aunque confirmó el vínculo entre Leiva y el edil Gonzalo Gómez, cuyo asesor fue el ahora condenado. Relató además que el condenado era un cliente conocido del local desde hace al menos dos años y medio, que pagaba principalmente recibos del Banco de Previsión Social y, en alguna ocasión, trámites ante la DGI, operaciones que quedaron registradas en los sistemas del local.

Gandini subrayó que el local cuenta con controles administrativos y cámaras que documentan las operaciones y que, ante la información difundida, la familia y el personal rastrearon los antecedentes para esclarecer la situación. Reiteró que se ponen “a entera disposición de Fiscalía”, ofreciendo la colaboración de su esposa, las empleadas y la responsable del local, y añadió que también está dispuesto a responder ante la Jutep.

En cuanto a terceros involucrados, mencionó a Lucio, hijo de Leiva y miembro del equipo del edil Gómez, a quien describió como “un chico muy correcto” que habría quedado “atrapado en esta situación”. Gandini afirmó que Gomez regresará de su viaje a China y comparecerá ante el Directorio del Partido Nacional para responder por lo que corresponda.

El pronunciamiento de Gandini busca despejar dudas públicas y marcar distancia entre la familia y el condenado, al tiempo que formaliza la oferta de cooperación con las autoridades. La evolución de la investigación determinará si las diligencias policiales y fiscales avanzan con citaciones formales y si se confirman o descartan responsabilidades vinculadas al local de pagos.