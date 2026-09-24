La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, afirmó este miércoles que la petrolera estatal “sigue teniendo suficiente solidez, robustez para seguir enfrentando esta situación muy volátil”, en referencia a las recientes variaciones en el precio internacional del crudo a raíz del conflicto en Medio Oriente. San Román subrayó que la empresa actúa precautoriamente para reducir riesgos y proteger el abastecimiento interno.

“No sabemos qué va a pasar en la geopolítica internacional, es algo que nos excede por completo”, reconoció la jerarca, quien agregó que Ancap se está cubriendo con seguros ante una posible escalada del precio de los combustibles y procura mantener niveles de stock que eviten cortes de suministro. Según explicó, la prioridad es minimizar el impacto sobre la población y su economía sin comprometer la “salud de la empresa”.

San Román detalló que Ancap mantiene coordinación mensual con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para evaluar escenarios y proyectar la evolución de los precios de combustibles. En ese marco, la empresa analiza distintas variables internacionales y locales para decidir eventuales medidas de gestión y provisión.

La titular destacó además que, aunque el promedio del Brent se encuentra “bastante elevado”, es fundamental considerar la evolución de los combustibles refinados —naftas y gasoil— cuyos precios también permanecen altos y son los que inciden directamente en el mercado interno. “Esos son los números que se deben observar”, afirmó.