El presidente Yamandú Orsi se reunió este lunes en Nueva York con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ambos participan antes de las sesiones del jueves. El encuentro llega apenas dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Brasil, previstas para el domingo 4 de octubre, en las que Lula y Flavio Bolsonaro aparecen en un ajustado mano a mano según los sondeos locales.

Orsi y Lula publicaron en redes sociales fotografías del intercambio y mensajes que resumieron los ejes conversados: la necesidad de fortalecer el multilateralismo, profundizar la integración regional mediante mecanismos como la CELAC y el Mercosur, y ampliar la cooperación comercial. El presidente uruguayo destacó además la importancia de una región con “más integración, cooperación y voz propia en el mundo”.

En su mensaje, Orsi remarcó avances concretos en la cooperación bilateral, como la coordinación sanitaria en la frontera y la ampliación del trabajo conjunto en materia cultural y fronteriza. Lula, por su parte, mencionó la preocupación compartida por las amenazas del extremismo político y la desinformación en la región, y enfatizó la necesidad de más diálogo para enfrentar desafíos globales y regionales.

Entre los temas bilaterales detallados por Lula figuraron la infraestructura y el comercio agrícola: agradeció la autorización uruguaya para que Brasil utilice el excedente de la cuota de exportación de carne bovina a China y manifestó interés por la experiencia uruguaya en la regulación de las apuestas en línea. Ambos mandatarios acordaron encontrarse nuevamente en el corto plazo para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, entre ellos la construcción del puente binacional sobre el río Jaguarão.

El encuentro tendrá lectura política en Uruguay y en la región por celebrarse en un contexto electoral en Brasil, donde cualquier señal de apoyo o sintonía entre gobiernos puede tener repercusiones. Para Uruguay, la agenda con Brasil se vuelve estratégica por el volumen comercial y los proyectos conjuntos que potencian la conectividad y el desarrollo productivo en las fronteras compartidas.

Orsi continúa en Nueva York con una agenda que incluye debates sobre inteligencia artificial, reuniones con empresarios y con representantes de Google, y otras bilaterales regionales antes de su intervención en la Asamblea General el jueves. La continuidad del diálogo con Brasil —y los compromisos concretos acordados— quedarán ahora a la espera de próximas reuniones bilaterales para definir plazos y pasos operativos.