Una nueva reunión tripartita se llevó a cabo este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la presencia del sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y representantes de la empresa, en un intento por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la conflictividad en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. El ministro Juan Castillo valoró la recuperación del ámbito de negociación para discutir las tres diferencias todavía abiertas, vinculadas a jornales asegurados y partidas económicas dentro del nuevo convenio colectivo.

Castillo reconoció avances parciales, pero admitió que persisten diferencias sustanciales que han exacerbado las medidas sindicales. El ministro dijo que consultará con otros integrantes del Poder Ejecutivo para formular una nueva propuesta de acercamiento que presentará antes del miércoles al mediodía, con el objetivo de mantener abierto el espacio de negociación y dejar en suspenso las medidas. Asimismo, confirmó una próxima reunión tripartita para el viernes, orientada a buscar consenso sobre un convenio con una duración propuesta de cinco años.

Desde el sindicato, Álvaro Reinaldo indicó que los trabajadores están a la expectativa de la nueva propuesta del MTSS y que, para aceptar un convenio a cinco años, es imprescindible profundizar en los beneficios incluidos; de lo contrario, preferirían un plazo más corto —de tres años—, que, según apuntó, tampoco resultaría conveniente para la empresa. Reinaldo subrayó la necesidad de un mayor esfuerzo para mejorar las condiciones propuestas, en especial en lo referido a garantías salariales y partidas específicas.

La empresa y el sindicato mantienen posiciones que el gobierno intenta flexibilizar, buscando puntos intermedios que permitan cerrar un acuerdo durable. El ministro advirtió que las demandas y la capacidad de flexibilidad de una y otra parte no siempre coinciden, lo que complica la negociación, pero insistió en preservar el ámbito tripartito como vía para resolver las diferencias sin recurrir a medidas coercitivas.

Mientras continúan las conversaciones, el sindicato de la TCP mantendrá el paro convocado para este jueves, que incluye una asamblea de trabajadores donde se evaluarán las propuestas recibidas y se decidirán los pasos a seguir. La medida pone presión sobre el proceso de negociación y sobre los plazos fijados por el MTSS para alcanzar un entendimiento.