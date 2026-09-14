El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, confirmó que Uruguay mantendrá el acuerdo que permite la llegada de médicos cubanos al país, luego de que trascendiera una advertencia de EEUU sobre las denominadas brigadas médicas de Cuba.

La Cancillería fue advertida por EEUU de que Uruguay integra un grupo de 15 países que podría perder asistencia económica tras aparecer en un informe del Departamento de Estado sobre los pagos realizados al gobierno de Cuba por los servicios que prestan estas brigadas.

La administración de Donald Trump considera que el pago directo al gobierno de Cuba infringe normas laborales y podría configurar una forma de trabajo forzoso.

Patricia-Bueno-Fregenal.

Entre otros aspectos, EEUU cuestiona que el dinero no sea abonado directamente a los profesionales, según publicó la semana pasada el semanario Búsqueda.

El secretario de Presidencia reivindicó la soberanía de Uruguay para tomar sus propias decisiones. “Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo. El gobierno obedece al pueblo uruguayo porque Uruguay es un pueblo soberano”, afirmó.

Sánchez señaló que el país procura mantener buenas relaciones diplomáticas con EEUU, Argentina y Brasil, entre otros países, pero remarcó que las decisiones se adoptan “conforme a nuestra soberanía”.

Sánchez evitó pronunciarse sobre los documentos o trascendidos provenientes de EEUU y destacó los resultados del acuerdo con Cuba y el trabajo realizado por los profesionales cubanos en Uruguay.

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“El acuerdo de los médicos cubanos permitió que miles de uruguayos pudieran ver, y eso nosotros lo reconocemos y lo valoramos mucho”, sostuvo. Agregó que se trata de un acuerdo mediante el cual “el Estado uruguayo paga por ese servicio”.

Ante la consulta de si los médicos cubanos continuarán trabajando en Uruguay, Sánchez respondió: “Sí, sí. Por supuesto. Uruguay es un país libre. Acá cualquiera que quiera venir a trabajar puede venir a trabajar”.

El Hospital de Ojos se ha convertido en uno de los principales símbolos de la cooperación médica cubana en Uruguay, particularmente por las intervenciones oftalmológicas realizadas a pacientes del sistema público.