La Asociación Rural del Uruguay inauguró ayer viernes la 121ª Expo Rural del Prado 2026, una edición que combina una fuerte presencia agroindustrial, ganadera con una completa oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento.

Entre las propuestas, hay más de 650 stands, institucionales y comerciales, además de pabellones internacionales con muestras culturales y gastronómicas de diferentes países.

Esta edición de la Rural del Prado se extenderá hasta el domingo 20 de setiembre, con 10 jornadas de actividades en el predio de la Asociación Rural del Uruguay y tendrá una particularidad: la ausencia de aves luego de la aparición de gripe aviar en el departamento de Colonia, lo que obligó al sacrificio de 74 ejemplares.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, lamentó la ausencia de aves en la exposición de este año, con las consecuentes pérdidas para los productores que se preparan todo el año para esta muestra.

De todas formas, Fratti se mostró optimista de que en un mes se pueda retomar la actividad en el sector avícola y manifestó que “es muy difícil” que el virus llegue al sector comercial.

Las entradas

De lunes a viernes, la entrada general a la Expo Prado tendrá un costo de 350 pesos si se compra a través de la web oficial o en los locales de la red Abitab. En las boleterías del predio, en tanto, costará 400 pesos.

Los sábados y domingos, el valor será de 400 pesos mediante compra anticipada y de 450 pesos en las boleterías.

Los menores de 10 años ingresarán gratis durante todos los días de la exposición.

Además, los mayores de 65 años tendrán una tarifa especial de 260 pesos los lunes y martes.

Las excursiones provenientes del interior también podrán acceder por 260 pesos durante cualquiera de los 10 días, mediante inscripción previa en la web. El beneficio está previsto para grupos de al menos 16 personas.

Los espectáculos en Plaza Prado

Por otra parte, Plaza Prado funcionará con una entrada independiente de la utilizada para recorrer la exposición durante el día.

El precio inicial de los tickets es de 650 pesos por noche. Una segunda tanda de entradas tendrá un valor general de 800 pesos.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web de Expo Prado o en los locales de Abitab.

El acceso a Plaza Prado se habilitará a partir de las 20 horas, exclusivamente por la entrada ubicada sobre la calle Atilio Pelossi.

El ticket no permitirá ingresar al resto del predio antes de ese horario y, de la misma forma, la entrada general de la Expo Prado no habilitará el ingreso a Plaza Prado.

El espacio será exclusivamente para mayores de 18 años.

✔ La programación comenzó este jueves 10, con Juanjo Morgade a las 23.30 y The La Planta a las 00.30.

✔ El viernes 11 actuaron Gabriel de la Rosa a las 23.30 y Herederos a las 00.30.

✔ Este sábado 12 será el turno de VI-EM a las 23.30 y La Heroica a las 00.30.

✔ El domingo 13 estarán Denis Elías a las 23.30 y Enzo y La Sub 21 a las 00.30.

✔ El lunes 14 se presentarán Sole Ramírez a las 22.30 y Anita Valiente a las 23.30.

✔ Para el martes 15 están previstas las actuaciones de La Nueva Historia a las 22.30 y La Misma Cuadra a las 23.30.

✔ El miércoles 16 actuarán De La Previa a las 23.30 y La Penúltima a las 00.30.

✔ El jueves 17 habrá una única presentación anunciada, la de Chacho Ramos a las 23.30.

✔ El viernes 18 subirán al escenario Carlos Malo a las 23.30 y Martín Piña a las 00.30.

✔ El sábado 19 será el turno de Franco Augusto a las 23.30 y Caracol a las 00.30.

✔ La programación cerrará el domingo 20 con Maxi Álvarez a las 23.30 y La Nueva Escuela a las 00.30.