El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) se declaró en asamblea permanente y evaluará en las próximas horas si vuelve a realizar paros en el puerto de Montevideo.

El sindicato asegura que en la reunión tripartita de este miércoles en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la empresa presentó su última propuesta para acordar un nuevo convenio colectivo y dio por finalizada la negociación.

“Informamos a la población que en la reunión tripartita del día de hoy la empresa comunicó de manera unilateral el fin de la negociación, presentando su última propuesta”, señala el comunicado del sindicato.

“Lamentamos profundamente este desenlace. Desde el sindicato realizamos un esfuerzo sin precedentes para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario por su alcance y por el compromiso asumido en materia de guardias gremiales, respaldando el 100% de los planteos requeridos por la empresa”.

En tanto, la compañía confirmó que presentó la última propuesta con el objetivo de firmar el nuevo convenio colectivo.

COMUNICADO A LOS USUARIOS

Actualización sobre la negociación del convenio colectivo.



La terminal continúa operativa



Estimados usuarios:

Terminal Cuenca del Plata informa que continúa desarrollándose la negociación del nuevo convenio colectivo con el Sindicato TCP-NELSURY.



El… pic.twitter.com/rMR6AgqKiZ — Katoen Natie TCP (@ktntcp) August 26, 2026

“Nuestro nivel de voluntad y compromiso no tuvo reciprocidad. La empresa se negó a abordar los reclamos fundamentales de los trabajadores: la estabilidad laboral y la regularización de las categorías adeudadas”, aseguró el sindicato.

Los trabajadores recordaron que “el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados por los Consejos de Salarios desde hace más de 20 años”.

La empresa TCP es propiedad de la firma belga Katoen Natie con el 80% de las acciones, al tiempo que el 20% restante es del Estado uruguayo a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El sindicato asegura que TCP “registró ganancias superiores a los 100 millones de dólares el año pasado y proyecta duplicar sus beneficios para 2028”.

El gremio también denuncia que la empresa“mantiene severos retrasos en las obras prometidas para posicionar al puerto de Montevideo como un hub regional” lo que redunda “en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país”.

“Ante el agotamiento de las instancias de diálogo por la falta de negociación de buena fe por parte de la empresa, nos vemos en la imperiosa necesidad de declararnos en asamblea permanente”, señala el sindicato.

“Lamentamos las eventuales afectaciones que este conflicto pueda generar en la actividad portuaria. Reiteramos que la solución y la voluntad de destrabar esta situación siguen estando en manos de la dirección de la empresa”, indicaron los trabajadores.