La consultora Cifra difundió este miércoles la última encuesta sobre la gestión de Yamandú Orsi, que incluye la polémica generada por la compra de la camioneta presidencial. Este sondeo muestra que el 20% aprueba su gestión, un 65% la desaprueba, un 3% no opina y otro 12% ni aprueba ni desaprueba.

Al observar por simpatía política, Cifra indicó que menos de la mitad (41%) de quienes votaron al Frente Amplio en 2024 aprueba el desempeño del mandatario, mientras que un tercio (34%) la desaprueba.

Entre los votantes de la coalición formada por los partidos de la oposición la desaprobación “es casi unánime”, con un 94%, señala el estudio de la encuestadora, que fue presentado en Canal 12.

“Entre los menos politizados, que no dicen o no recuerdan su voto, casi tres de cada cuatro desaprueban y apenas el 9% aprueba”, añade el estudio.

“El año pasado la aprobación de la gestión presidencial fue aumentando hasta setiembre, cuando el 43% aprobaba, y desde entonces empezó a caer. Ahora en junio se observa la proporción más baja de aprobación de la serie”, destaca el trabajo.

La encuesta de Cifra fue realizada entre el 1º y el 17 de junio de 2026, mediante telefonía fija y celular, con una muestra de 800 casos

Por su parte, la desaprobación presidencial “ha aumentado sistemáticamente desde el inicio de la gestión” y desde febrero de este año se incrementó 19 puntos, de 46 a 65%.

La “otra mala noticia” para Orsi es que “no solo perdió aprobación”, sino también “popularidad”. “Hoy 34% simpatiza con él, pero más de la mitad expresa antipatía”, señala Cifra.

La compra de la camioneta

La consultora señala en su trabajo que en esta evaluación puede estar vinculada la polémica en torno a la compra de la camioneta por parte de Orsi a una semana de asumir como presidente, ya que este relevamiento se realizó “durante los días de las denuncias”.

Al respecto, la “antipatía” hacia Orsi creció 16 puntos de febrero a junio, ya que pasó de 36% a 52%.

“La pregunta es cómo evolucionará el sentimiento del electorado de aquí en más. ¿Puede el presidente Orsi revertir el juicio negativo de la población? Esta medición fue realizada en un momento particularmente sensible. Por tanto, puede resultar ser el punto más bajo desde el cual remonte, si logra revertir el impacto de las acciones y las comunicaciones que causaron la caída. No es una tarea fácil”, finaliza el informe.