El precio del litro de combustible en España.

En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,68 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,86 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,79 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un -0.21% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.38%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 8 de agosto de 2026:

Madrid: 1.679 euros hasta los 1.979 euros

Barcelona: 1.595 euros hasta los 1.949 euros

Valencia: 1.66 euros hasta los 1.908 euros

Granada: 1.72 euros hasta los 1.885 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 8 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.559 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.425 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: desde los 1.509 euros hasta los 1.839 euros

Granada: desde los 1.63 euros hasta los 1.759 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.66 euros hasta los 1.795 euros.

Málaga: desde los 1.649 euros hasta los 1.809 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es carburante sin plomo de 95 RON, el estándar para la mayoría de coches. Usarla ayuda a evitar la detonación, protege el motor, ofrece buen rendimiento y, frente a la 98, suele ser más económica.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.699 euros y el máximo es de 1.979 euros

Barcelona: desde 1.629 euros hasta los 1.955 euros

Valencia: desde 1.6 euros hasta los 1.989 euros

Granada: desde 1.775 euros hasta los 1.915 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto: