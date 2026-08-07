El presidente Yamandú Orsi confirmó este viernes que el gobierno mantiene conversaciones desde hace varios meses con EEUU sobre la posibilidad de que Uruguay reciba a ciudadanos deportados por la administración de Donald Trump, aunque aseguró que aún no existe ningún acuerdo.

“Se está conversando hace muchos meses, muchos meses”, afirmó el presidente en conferencia de prensa. Si bien evitó profundizar en el contenido de las negociaciones, señaló que “son conversaciones, en diplomacia se habla mucho pero se juega callado”.

El presidente indicó que “la propuesta de EEUU está afinándose. Son miles y miles de retornados a distintos países”, y remarcó que “Uruguay no llegó todavía a ningún acuerdo”.

El canciller Mario Lubetkin señaló que no existía ninguna propuesta concreta del gobierno de EEUU. Sin embargo, el semanario Búsqueda informó que el 24 de julio llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores una propuesta escrita.

En tanto, el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, admitió ayer, jueves, que “hubo conversaciones” con el gobierno encabezado por Trump, pero que no se llegó a “ningún acuerdo”.