El precio del litro de combustible en España.

En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este lunes, 10 de agosto de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,69 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,88 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,79 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 0.02% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.43%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 10 de agosto de 2026:

Madrid: 1.649 euros hasta los 1.969 euros

Barcelona: 1.659 euros hasta los 1.949 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.9 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.949 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 10 de agosto en España?

Durante este lunes, 10 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.549 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.499 euros hasta los 1.809 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.499 euros hasta los 1.795 euros.

Málaga: desde los 1.599 euros hasta los 1.919 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 RON, el más habitual para la mayoría de vehículos. Su uso reduce el riesgo de autodetonación, protege el motor, ofrece buen desempeño y, en comparación con la 98, normalmente resulta más económica.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.699 euros y el máximo es de 1.969 euros

Barcelona: desde 1.799 euros hasta los 1.969 euros

Valencia: desde 1.769 euros hasta los 1.989 euros

Granada: desde 1.835 euros hasta los 1.929 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: