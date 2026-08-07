La alerta roja que activó el gobierno en la noche de ayer se extendió hasta las 4 de la mañana de este viernes. Ahora, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa.

“El área será afectada por vientos sostenidos del suroeste con velocidades entre 50-60 km/h con rachas entre 70-90 km/h y puntualmente superiores”, señala el informe oficial.

La alerta roja que activó el gobierno tuvo en cuenta que se podían producir vientos de hasta 120 kilómetros en la hora en la zona costera de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha.

Un fallecido en Cerro Largo

Un peón rural de 59 años murió en la tarde de este jueves a causa del temporal en el departamento de Cerro Largo.

El hombre volvía a la estancia en la que trabajaba en el paraje Laguna del Junco, en la localidad de Tupambaé, cuando fue alcanzado por un rayo, producto de la intensa tormenta eléctrica que afectó varias zonas del país.

Por otra parte, un fuerte temporal de viento afectó en la madrugada de este viernes al departamento de Rivera y, además de varios heridos, provocó importantes daños materiales en distintos puntos de la ciudad y dejó más de un centenar de solicitudes de asistencia, según informó el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed), Gustavo Guedes.

El jerarca señaló que la Policía reportó que una niña resultó lesionada tras ser alcanzada por una chapa desprendida por el viento. Además, varias personas que se encontraban en un comercio del centro de Rivera debieron ser trasladadas a un centro de salud privado luego de verse afectadas durante el temporal.

Uno de los lesionados es un trabajador que colocaba un cartel, que se le vino encima por el viento.

“Estamos hablando de una situación muy triste”, afirmó Guedes quien remarcó que muchas familias quedaron “totalmente desamparadas” a raíz de los daños.

Guedes señaló que, en una primera evaluación, se contabilizan más de 100 llamados recibidos a través del servicio de emergencias 911, teléfonos del Cecoed y otros canales de la Intendencia de Rivera.

Los reportes corresponden principalmente a voladuras totales y parciales de techos, caída de árboles y columnas, además de severos daños estructurales en viviendas.

PRESIDENCIA

Guedes explicó que muchas de las casas afectadas no solo perdieron el techo, sino que también registraron derrumbes de paredes, daños en los pretiles y en otras partes de la estructura, por lo que la respuesta requerida va más allá de la entrega de chapas.

Voladuras de techo en Paysandú

En Paysandú los vientos llegaron a más de 100 kilómetros por hora, provocando destrozos y voladuras de techos de viviendas en barrios del norte de la capital departamental.

La jornada de este viernes comenzó con 40 mil clientes de UTE sin servicio en todo el país: Maldonado, Rocha y Cerro Largo, los más afectados